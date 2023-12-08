"Ситуация тяжелая": энергетики ответили, будут ли в Украине отключения света

Во избежание дефицита и поддержания баланса между производством и потреблением в энергосистеме энергетики просят 8 декабря особо экономно потреблять электроэнергию.

Об этом пишет пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что в энергосистеме сохраняется тяжелая ситуация. На электростанциях нет свободных мощностей. В результате систематических и длительных обстрелов в очередной раз пострадала одна из теплоэлектростанций в восточном регионе. В другом регионе в аварийный ремонт из-за замечаний к работе оборудования вышел один из энергоблоков. Еще на некоторых блоках теплоэлектростанций продолжаются ремонтные работы, а солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей из-за плотной облачности по всей стране.

Во избежание отключений и поддержания баланса в энергосистеме энергетики вынуждены снова привлечь аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии и Польши с 11:00 до 19:00 мощностью 400 МВт. Аварийная помощь – это экстренная мера для балансировки энергосистемы.

"В то же время лимиты потребления не вводились, графики отключений не вводились и не прогнозируются", — сообщили в "Укрэнерго".

Экспорт электроэнергии в настоящее время отсутствует. Импорт осуществляется в утренние и вечерние часы из Словакии, Румынии, Молдовы. Общий объем 2193 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 589 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.

В то же время ремонтные бригады "Укрэнерго" восстановили в южном регионе одну из воздушных линий 330 кВ, поврежденную при атаке дронов.

Несмотря на это, в сетях облэнерго из-за непогоды обесточены 13 населенных пунктов в Днепропетровской области. По боевым действиям и по другим причинам без света остается 479 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных. Из-за технических нарушений есть обесточенные потребители в Днепропетровской и Запорожской областях.

Напомним, ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил о нескольких напряженных неделях в энергетике. По его словам, ближе к Новому году потребление электроэнергии будет уже спадать в системе.

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