Влучання, руйнування та атаки: як минула ніч у регіонах України

На Херсонщині за добу - найбільше постраждалих.

Ніч у регіонах України була неспокійною.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Київщина: зранку область атакована ракетами. Активно працювало ППО.

Постраждалі та влучання станом на 8.00 відсутні. Внаслідок падіння уламків є пошкодження приватного будинку. Аварійні служби працюють на місцях.

Чернігівщина: за добу — 5 обстрілів (62 вибухи). Ворог бив по Корюківському, Новгород-Сіверському та Чернігівському районах із мінометів та АГС.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 24 вибухи.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух.

Запорізька область: минулої доби окупанти завдали 82 удари по 20 населених пунктах області. 9 ворожих безпілотників атакували Гуляйполе, Новодарівку, Левадне та Малу Токмачку, під РСЗВ-обстрілом опинилося село Долинка.

Внаслідок обстрілів військовослужбовцями рф пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, надійшло 6 повідомлень про руйнування. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина: від вечора та сьогодні вранці ворог атакував підприємство в Павлограді. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Вночі 5 безпілотників збили оборонці неба – в Павлоградському та Синельниківському районах

По Червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині, вночі ворог бив з важкої артилерії. Минулося без загиблих та постраждалих.

Вчора вдень ворог атакував Нікополь дроном-камікадзе, обстрілював місто з важкої артилерії. Як і Червоногригорівську громаду, куди прилетіло з десяток снарядів. Люди не постраждали. Пошкоджений приватний будинок.

Харківщина: вночі окупанти завдали 6 ударів по Харкову ракетами С-300.

Внаслідок обстрілів отримала поранення жінка 36 років (надали допомогу на місці) та чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичної установи.

Наслідки атаки: влучання у дитячий майданчик. Пошкоджено 4 будинки та заклад освіти, пошкоджено вікна трьох житлових будинків та 20 автомобілів, пошкоджені конструктивні елементи цивільного підприємства.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога за добу зазнали понад 17 населених пунктів.

Внаслідок обстрілу с. Подоли Куп’янського району поранення отримали 3 людей.

Луганщина: учора ворог наніс авіаційний удар по території Серебрянського лісництва.

По позиціях Сил оборони та населених пунктах, що поблизу лінії фронту росіяни випустили 521 снаряд.

За добу противник здійснив 126 обстрілів.

Донеччина: під вогнем росіян минулої доби: Авдіївка (житловий сектор, автобаза); Курахове – (Курахівська ТЕС); Торецьк (житловий сектор, школа, амбулаторія); смт Желанне (околиці селища); с.Єлизаветівка (житловий сектор); с.Соловйове (околиці села); с.Новопокровське – (околиці села); с.Новобахмутівка (дачний кооператив "Зоря").

Пошкоджено 3 житлових будинки, будівля школи, електропідстанція, 2-енергоблоки Курахівської ТЕС, амбулаторія. За добу одну людину поранено.

Миколаївщина: вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по селах Дмитрівка та Солончаки Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 54 обстріли (407 снарядів), з них по м. Херсон — 9 обстрілів (17 снарядів).

Опівдні російська армія атакувала Тягинку. Постраждали четверо людей. У тяжкому стані до лікарні доправили 67-річного місцевого жителя. Медики борються за його життя. Стан інших поранених оцінюють як середньої тяжкості. Це 63-річна жінка та двоє чоловіків, 53 та 37 років.

Внаслідок ворожих обстрілів Херсона травми отримали 26-річна жінка та 70-річний чоловік.

Внаслідок ракетного обстрілу (ймовірно, С-300) м. Херсон пошкоджено будівлю заводу. Відбулася пожежа. Інформація про постраждалих відсутня.

За добу по області 6 людей дістали поранення.

Нагадаємо, в ніч проти 8 грудня окупанти запустили по Україні 19 крилатих ракет Х-101/555/55. Ворожі цілі досягли Київської та Дніпропетровської областей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 19 ракет! Почалося! Такого не було майже три місяці!