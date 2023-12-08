Фіктивна закупівля для Су-27: ексдиректору держпідприємства повідомлено про підозру

В Україні викрили екскерівника держпідприємства та трьох його спільників, які закупили обладнання для військових літаків зі збитками на 1,9 млн грн.

Колишньому директору державного підприємства оборонно-промислового комплексу повідомлено про підозру в розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні. Також підозрюють трьох його спільників.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, держпідприємство мало відремонтувати обладнання, що застосовується у складі бойових військових літаків СУ-27. Директор підприємства разом зі спільниками організували фіктивну закупівлю нового модуля підсилення потужності для військового обладнання.

Ексдиректору держпідприємства повідомлено про підозру у розтраті майже 1,9 млн грн / Фото: Офіс Генерального прокурора

Ексдиректору держпідприємства повідомлено про підозру у розтраті майже 1,9 млн грн / Фото: Офіс Генерального прокурора

У серпні 2023 року було укладено договір з ФОП про нібито поставку комплектуючих на 3,9 млн грн. Для прикриття незаконної діяльності посадовець надав підлеглим вказівку оформити акт вхідного контролю обладнання та видав ряд документів для оплати.

Для того, щоб розрахунок за фактично непоставлений товар не потрапив під фінмоніторинг, кошти перераховували підконтрольному ФОП-постачальнику частинами. Сума разового перерахування не перевищувала 400 тис грн.

Правоохоронці викрили протиправну схему та попередили перерахування 2 млн грн від суми договору, а на рахунки суб’єкта господарювання наклали арешт.

Ексдиректору держпідприємства повідомлено про підозру у розтраті майже 1,9 млн грн / Фото: Офіс Генерального прокурора

Під час обшуків вилучили обладнання, яке за висновками експертиз, на момент його поставки було у несправному стані. Загальна сума розтрачених бюджетних коштів складає майже 1,9 млн грн.

У рамках кримінального провадження встановлюється правомірність ще ряду укладених договорів. Перевіряється якість, комплектність та справність поставленого обладнання. Наразі трьом співучасникам обрано запобіжні заходи. У зв’язку з неодноразовою неявкою ексдиректора держпідприємства суд надав дозвіл на його затримання з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, 30 листопада стало відомо, що працівники НАБУ і САП викрили на отриманні хабарів чотирьох суддів Київського апеляційного суду. Судді розділили між собою 35 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Вища рада правосуддя за поданням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури дала згоду на тримання під вартою цих суддів.

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