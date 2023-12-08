Терорист Гіркін боїться, що його приберуть як Пригожина

Терорист Ігор Гіркін-Стрєлков, який перебуває в російському СІЗО, боїться повторити долю загиблого в авіакатострофі екслідера "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Baza".

За його словами, підтавами для цього є зовнішня і внутрішня нестабільність Росії.

"Мій арешт стався місяць після заколоту Пригожина. Найбільше я боюся, що замість звичайного кримінального покарання мене "амністують" так, як і Повара" - сказав він.

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Гіркін зауважив, що після винесення вироку для нього не залишиться місця на Землі, де б він визнавався законослухняним громадянином.

"На Заході я вже визнаний терористом після вироку Гаазького трибуналу. А на батьківщині на мене, мабуть, чекає сумнівна слава екстреміста", - додав він.

Нагадаємо, терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який перебуває в СІЗО і звинувачується в закликах до екстремістської діяльності, заявив про самовисування себе кандидатом у президенти на виборах 2024 року.

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