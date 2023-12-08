Террорист Гиркин боится, что его уберут как Пригожина

Гиркин находится в российском СИЗО.
Террорист Игорь Гиркин-Стрелков, находящийся в российском СИЗО, боится повторить судьбу погибшего в авиакатострофе экслидера "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина.
Об этом он заявил в интервью "Baza".
По его словам, подтавками для этого являются внешняя и внутренняя нестабильность России.
"Мой арест произошел месяц после мятежа Пригожина. Больше всего я боюсь, что вместо обычного уголовного наказания меня "амнистируют" так, как и Повара" – сказал он.
Гиркин заметил, что после вынесения приговора для него не останется места на Земле, где он признавался законопослушным гражданином.
"На Западе я уже признан террористом после приговора Гаагского трибунала. А на родине меня, видимо, ждет сомнительная слава экстремиста", — добавил он.
Напомним, террорист Игорь Гиркин (Стрелков), находящийся в СИЗО и обвиняемый в призывах к экстремистской деятельности, заявил о самовыдвижении себя кандидатом в президенты на выборах 2024 года.
Читайте также:
- Путин снова намеренно спутал имя Токаева: зачем это диктатору
- "Ситуация постепенно ухудшается": террорист Гиркин из тюрьмы передал письмо о провале РФ на фронте
- Кадыров едва разговаривает: появилось видео с лидером Чечни, которое пытались скрыть