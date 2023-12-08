Террорист Гиркин боится, что его уберут как Пригожина

Террорист Игорь Гиркин-Стрелков, находящийся в российском СИЗО, боится повторить судьбу погибшего в авиакатострофе экслидера "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом он заявил в интервью "Baza".

По его словам, подтавками для этого являются внешняя и внутренняя нестабильность России.

"Мой арест произошел месяц после мятежа Пригожина. Больше всего я боюсь, что вместо обычного уголовного наказания меня "амнистируют" так, как и Повара" – сказал он.

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Гиркин заметил, что после вынесения приговора для него не останется места на Земле, где он признавался законопослушным гражданином.

"На Западе я уже признан террористом после приговора Гаагского трибунала. А на родине меня, видимо, ждет сомнительная слава экстремиста", — добавил он.

Напомним, террорист Игорь Гиркин (Стрелков), находящийся в СИЗО и обвиняемый в призывах к экстремистской деятельности, заявил о самовыдвижении себя кандидатом в президенты на выборах 2024 года.

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