РФ использует новый маршрут транспортировки окупантов на фронт – "АТЕШ"

Враг уже понял, что в Крыму повсюду очень опасно, потому ищут новые пути.
Украинские партизаны установили новый маршрут транспортировки живой силы России в Джанкое. Военные прибывают на вокзал автотранспортом и поездами.
Об этом пишет движение "АТЭШ".
У оккупантов паника
Интересно, что захватчиков очень испугали недавние удары и большие потери личного состава. Поэтому командование окупантов приказали уже не использовать аэродром и военный городок возле него для передержки солдат.
"Мы узнали, что их везут в Калиновку. Также большое количество военной полиции и сотрудников ФСБ ищут корректировщиков и, в частности, нас. Подняли большую панику, но все безрезультатно. Зато мы смогли идентифицировать их уже на том же вокзале", – подытожили в украинском. подполье.
Ранее партизаны "АТЕШ" обнаружили эшелон с техникой кафиров.
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