Суд арештував $1,5 мільйона криптоактивів ексголови Держспецзв’язку: відео, інфографіка

Сидіти у СІЗО Юрію Щиголю доведеться щонайменше два місяці, якщо він не внесе заставу у 25 мільйонів гривень.

Арештовано 1,5 млн доларів криптоактивів, які знайшли у колишнього голови Держспецзв'язку.

Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляє у Telegram.

"Слідчий суддя ВАКС задовольнив відповідне клопотання та наклав арешт на криптовалюту Tether USDT у кількості 1,2 млн одиниць (на момент викриття - 1,2 млн доларів США), TRX у кількості 331 одиниць (35 доларів США) та 6,9 біткоїнів (275 тис. доларів США), яка була вилучена в ході обшуку у колишнього очільника Держспецзвʼязку", - ідеться у повідомленні.

Понад 62 млн грн учасники злочинної схеми вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ОЦЕ ДЖЕКПОТ! У скандального ексголови Держспецзв'язку знайшли ТЕ, ЩО ШОКУВАЛО ВСІХ!".

Нагадаємо, 20 листопада Кабінет міністрів звільнив із посади голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя. Виконання обов’язків керівника цього відомства Ттимчасово покладено на Дмитра Маковського.

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