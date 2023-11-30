Суд арестовал $1,5 миллиона криптоактивов экспредседателя Госспецсвязи: видео, инфографика

Сидеть в СИЗО Юрию Щиголю придется минимум два месяца, если он не внесет залог в 25 миллионов гривен.

Арестовано 1,5 млн долларов криптоактивов, которые нашли у бывшего главы Госспецсвязи.

Об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает в Telegram.

Следователь судья ВАКС удовлетворил соответствующее ходатайство и наложил арест на криптовалюту Tether USDT в количестве 1,2 млн единиц (на момент разоблачения – 1,2 млн долларов США), TRX в количестве 331 единиц (35 долларов США) и 6,9 биткоинов ( 275 тыс. долларов США), которая была изъята в ходе обыска у бывшего главы Госспецсвязи", – говорится в сообщении.

Более 62 млн грн участники преступной схемы вывели на счета подконтрольных компаний за границей

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ЭТО ДЖЕКПОТ! У скандального эксголовы Госспецсвязи нашли ТО, ЧТО ШОКОВАЛО ВСЕХ!".

Напомним, 20 ноября Кабинет министров уволил с должности главы Госспецсвязи Юрия Щиголя. Исполнение обязанностей руководителя этого ведомства временно возложено на Дмитрия Маковского.

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