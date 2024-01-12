Поставки России северокорейских ракет: Пхеньян выступил с заявлением

Северная Корея отрицает все заявления о передаче агрессорке России баллистических ракет для атак по Украине. Пхеньян считает "необоснованной" подобную информацию.

Об этом заявил представитель КНДР в ООН Ким Сон, сообщает государственное информагентство KCNA.

По его словам, Северная Корея "не испытывает необходимости комментировать каждое необоснованное обвинение США". Более того, Ким Сон цинично заявил, что США якобы являются причиной войны России против Украины. Дипломат повторил риторику роспропаганды о том, что "украинский кризис" создан конфронтационной политикой Штатов и "посягательством на разумные и справедливые интересы безопасности России". Мол, потому Вашингтон "никогда не избежит своей ответственности" за эту войну.

Кроме того, Ким заявил, что КНДР не имела никакого отношения к теме заседания Совбеза ООН 10 января, где обсудили использование РФ для обстрела Украины северокорейских ракет.

"США подтянули КНДР, которая не имеет никакого отношения к обсуждению пунктов повестки дня. Это яркое отражение их тяжелого положения в затруднительном положении и лишь показывает их недостаточную мощь и средства в стратегической конфронтации с Россией", — сказал Ким Сон.

Северокорейский политик подчеркнул, что связи Пхеньяна и Москвы "являются законными отношениями между независимыми суверенными государствами… на основе уважения принципа равенства и права на самоопределение".

Ракеты из Северной Кореи для РФ

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби со ссылкой на рассекреченные данные разведки заявил, что Россия использовала для массированного воздушного удара ракеты из Северной Кореи. Он назвал поставки оружия Пхеньяном РФ "значительной и тревожной эскалацией". Как следствие – США созвали Совбез ООН на 10 января.

В Офисе президента прокомментировали информацию о поставках ракет КНДР в Россию. По словам Михаила Подоляка, Москва уже не маскирует свои намерения мифической "денацификацией" на фоне заключения договоров с Пхеньяном и Тегераном. "Вось зла" еще никогда не была столь очевидна, отмечает он.

Издание Sky News со ссылкой на заявление Южной Кореи пишет, что КНДР использует Украину как ядерный полигон для своего оружия, способного нести ядерный заряд.

Также Южная Корея сообщает, что Северная Корея может продать России твердотопливную ракету KN-23. Этот новый тип вооружения по своим свойствам подобен "Искандеру" — это баллистическая ракета малой дальности.

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