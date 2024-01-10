КНДР использует Украину как ядерный полигон – Южная Корея в ООН

Северная Корея использует Украину как испытательный полигон для своего оружия, способного нести ядерный заряд. Ракеты малой дальности, предоставленные РФ страной, уже были запущены Украиной в декабре и январе.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление Сеула.

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На заседании Совета Безопасности ООН обсудили войну в Украине, а особое внимание было сосредоточено на Северной Корее и Иране, поставляющих агрессору ракеты и беспилотники. Многие участники встречи призвали эти страны прекратить торговлю с Москвой.

В Сеуле заявили, что "решительно осуждают" предоставление Северной Кореей оружия Российской Федерации.

"Экспортируя ракеты в Россию, Северная Корея использует Украину как испытательный полигон своих ракет, способных нести ядерный заряд", – сказал представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук.

По его словам, это "бессмысленное игнорирование территориальной целостности Украины".

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