КНДР використовує Україну як ядерний полігон – Південна Корея в ООН

Північна Корея використовує Україну як випробувальний полігон для своєї зброї, яка здатна нести ядерний заряд. Ракети малої дальності, надані РФ країною, вже були запущені Україною у грудні та січні.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву Сеулу.

Деталі

На засіданні Ради Безпеки ООН обговорили війну в Україні, а окрема увага була зосереджена на Північній Кореї та Ірані, які постачають агресору ракети й безпілотники. Чимало учасників зустрічі закликали ці країни припинити торгівлю з Москвою.

У Сеулі заявили, що "рішуче засуджують" надання Північною Кореєю зброї Російській Федерації.

"Експортуючи ракети до Росії, Північна Корея використовує Україну як випробувальний полігон своїх ракет, здатних нести ядерний заряд", – сказав представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук.

За його словами, це "безглузде ігнорування територіальної цілісності України".

Читайте також: