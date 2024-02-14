Глава Пентагона выписался из больницы и готовится к "Рамштайну"

Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин вышел из больницы после госпитализации и готовится к онлайн-встрече в формате Рамштайн.

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Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

В сообщении указывается, что министр после консультаций с медицинским персоналом выписался из больницы. В Пентагоне отметили, что Остин "хорошо поправляется" и уже вернусь к выполнению своих обязанностей в полном объеме.

Врачи рекомендуют министру временно исполнять свои обязанности удаленно, прежде чем полноценно вернуться к работе в Пентагоне в конце этой недели.

"Он имеет полный доступ к несекретным и секретным системам связи, необходимым для выполнения своих обязанностей", — добавляют в ведомстве.

Кроме того, на сайт Пентагона анонсировали вступительное слово Ллойда Остина на 19-й встрече в формате Рамштайн, которую он должен провести 14 февраля.

"Он присоединится к министрам обороны и начальникам генеральных штабов около 50 стран мира, чтобы обсудить войну России в Украине и продолжение тесной координации с целью обеспечения украинского народа средствами, необходимыми для защиты своей суверенной территории", — говорится в анонсе.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин снова был госпитализирован в больницу.

Кроме того, мы ранее информировали, что главу Пентагона Остина госпитализировали в первый день Нового года.

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