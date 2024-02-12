Астрологічний прогноз на 14 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: небажано братися за серйозні справи, оскільки їх результат виявиться прямо протилежним очікуваному.

Символ дня: Єдиноріг.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі, блакитний, бірюзовий.

Щасливі камені дня: рожевий халцедон, бірюза.

За якусь частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей день, можуть призвести до серйозних ускладнень, тому необхідно відразу ж проконсультуватися з лікарем.

Харчування дня: не варто різко змінювати систему харчування – наприклад, голодувати чи постити: організм може відреагувати неадекватно.

Стрижка дня: стригтися не лише можна, а й потрібно.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та ритуали, які залучають у життя як любов, так і матеріальне благополуччя.

Сни дня: сни ночі передають інформацію в символах, які необхідно правильно розшифрувати.

Табу дня: не можна виявляти злість і агресію – людей, які дратують, краще оминути.

Цитата дня: «У 100 відсотках не зроблені спроби не увінчаються успіхом»(Уейн Грецькі).

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