Астрологический прогноз на 14 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нежелательно браться за серьезные дела, поскольку результат их окажется прямо противоположным ожидаемому.
Символ дня: Единорог.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны, бирюзовый, голубой.
Счастливые камни дня: розовый халцедон, бирюза.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому необходимо сразу же проконсультироваться с врачом.
Питание дня: не стоит резко менять систему питания – например, голодать или поститься: организм может отреагировать неадекватно.
Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, привлекающие в жизнь как любовь, так и материальное благополучие.
Сны дня: сны нынешней ночи передают информацию в символах, которые необходимо правильно расшифровать.
Табу дня: нельзя проявлять злобу и агрессию – людей, которые раздражают, лучше обойти стороной.
Цитата дня: «В 100 процентах не предпринятые попытки не увенчаются успехом» (Уэйн Гретцки).
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