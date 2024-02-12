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Астрологический прогноз на 14 февраля

Астрологический прогноз на 14 февраля

Единорог - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нежелательно браться за серьезные дела, поскольку результат их окажется прямо противоположным ожидаемому.

Символ дня: Единорог. 

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: цвет морской волны, бирюзовый, голубой.

Счастливые камни дня: розовый халцедон, бирюза.

За какую часть тела отвечает: пищевод. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому необходимо сразу же проконсультироваться с врачом. 

Питание дня: не стоит резко менять систему питания – например, голодать или поститься: организм может отреагировать неадекватно. 

Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, привлекающие в жизнь как любовь, так и материальное благополучие. 

Сны дня: сны нынешней ночи передают информацию в символах, которые необходимо правильно расшифровать. 

Табу дня: нельзя проявлять злобу и агрессию – людей, которые раздражают, лучше обойти стороной. 

Цитата дня: «В 100 процентах не предпринятые попытки не увенчаются успехом» (Уэйн Гретцки). 

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