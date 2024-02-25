Россия готовится к новому большому наступлению – майор ВСУ Гетман

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что текущие наступательные действия оккупационной армии России завершатся ближе к президентским выборам в РФ, или сразу после них – к концу марта. Потому что враг, как и любая другая армия, не может постоянно наступать. Ему нужно будет остановиться и готовиться к будущему наступлению.

Об этом он рассказал в интервью "Главреду".

Алексей Гетьман также высказался о новом большом наступлении оккупантов.

"Новое наступление, скорее всего, будет летом или даже осенью, когда будет мобилизована, условно говоря, еще одна армия. Сейчас группировка россиян в Украине насчитывает почти полмиллиона человек, и они хотят призвать примерно такое же количество военных. Тогда в России будет почти миллионная группировка. Россияне подстраиваются под президентские выборы в Соединенных Штатах, и для них очень важно, кто будет побеждать — Трамп или Байден. В зависимости от развития событий они будут планировать свои действия. Именно таковы их расчеты", — считает военный.

Как отметил Гетьман, в рамках наступательных действий, которые россияне проводят сейчас по пяти направлениям, они будут пытаться продвинуться настолько, насколько это возможно.

"Думаю, глубокого продвижения не будет, и они начнут готовиться к операции ожидаемой после дополнительной мобилизации летом. Однако нынешняя ситуация на фронте действительно очень опасна. Нам не хватает снарядов, военной техники и людей, чтобы сдерживать такую огромную армию противника... Это профессиональная армия, которая сегодня оснащена не хуже нашей. Со своими танками, бронированными машинами и другой военной техникой. Эта техника не лучше западных образцов, но ее очень много, поэтому у нас в этом вопросе приблизительный паритет. Противник имеет преимущество в артиллерийских снарядах и царит в воздухе", — заметил военный.

По его словам, ситуация для нас не критическая, но она очень тяжелая.

"Посмотрим, как будут дальше разворачиваться события… Впрочем, пока есть силы, они будут наступать к середине-максимум конца марта. Затем наступательные действия приостановят и будут готовиться к наступлению летом-осенью этого года", — резюмировал Алексей Гетьман.

Напомним, по данным ISW, оккупанты продвигаются под Авдеевкой и захватывают новые территории (карта).

Читайте также ведущие новости дня: