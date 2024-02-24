Курс валют в Україні 26 лютого – 3 березня: прогноз банкіра

В Україні курс валют наступного тижня, 26 лютого – 3 березня, буде мінливий, але значних коливань чекати не варто.

Таку думку у коментарі "РБК-Україна" висловив банкір Тарас Лєсовой.

За його словами, останні дні лютого та перші дні весни не стануть надто сенсаційними на валютному ринку: ситуація розвиватиметься досить динамічно, але без шкоди для трендів на поступову лібералізацію ринку з боку Національного банку.

"Парадигма ринку не зміниться: на фоні щоденних курсових змін, все ж вони не будуть аж надто помітними, вони скоріше за все будуть "косметичними": 0,2-0,3 гривень на міжбанку та 0,3-0,5 гривень на готівковому ринку", - сказав банкір.

За його словами, курсові коливання 26 лютого – 3 березня можуть відбуватися як в бік зростання курсів, так і в бік їхнього зменшення, однак у межах умовних коридорів: 38,5-39,5 грн/долар та 41,5-43 грн/євро на міжбанку та 38,8-39,9 грн/долар та 41-43 грн/євро на готівковому ринку (іншими словами, курсові межі допустимих коливань залишаться майже без змін).

Як зазначив Тарас Лєсовой, серед головних чинників, що здатні позначитися на ринку наступного тижня, Лєсовий назвав міжнародну фіндопомогу, терміни та обсяги траншів та подолання експортних перепон на західних кордонах, від чого залежать обсяги валютного виторгу.

Нагадаємо, Нацбанк посилив правила купівлі валюти – що змінилося.

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