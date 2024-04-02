Білорусь розпочала військові навчання біля кордону з Україною, Литвою та Польщею

Командно-штабне навчання триватиме від 2 до 4 квітня.

У вівторок, 2 квітня, збройні сили Білорусі розпочали військові навчання в регіонах, що межують з Україною, Литвою та Польщею.

Про це повідомило Міноборони РБ.

Зазначається, що 2-4 квітня буде проведено командно-штабне навчання з силами територіальної оборони Рогачевського і Кормянського районів Гомельської області. Аналогічні заходи відбудуться у Вороновському районі Гродненської області.

Білоруське відомство зауважує, що під час навчання заплановано відпрацювати питання охорони та оборони об'єкта територіальної оборони, а також участі в забезпеченні заходів воєнного стану із залученням добровольців народного ополчення.

У міністерстві також розповіли, що від 2 до 26 квітня під керівництвом голови Вілейського райвиконкому Мінської області пройде навчальний збір із військовозобов'язаними територіальних військ.

"У межах збору відбудеться прийом військовозобов'язаних територіальних військ та їхнє всебічне забезпечення із залученням місцевої бази мобілізаційного розгортання", - наголосили у Мінську.

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, чи є загроза з сусідньої Білорусі. З його слів, у сусідній країні перебуває певна кількість російських військ - це обслуговувальний персонал, який займається технікою. Ситуація на кордоні залишається контрольованою.

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