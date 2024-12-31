Погода в январе: выпадет ли снег на Новый год и когда ударят морозы

По календарю – зима, а на самом деле не зима и не осень, потому что для ноября слишком холодно, а для декабря – не по сезону тепло и нет снега.

Какой погодой встретит нас холодный месяц зимы – январь, кого он порадует в дальнейшем: любителей снега и мороза, или наоборот – тех, кому нравится теплая "европейская" зима, выяснил ТСН.ua.

Мы традиционно сравнили долгосрочный прогноз Укргидрометцентра и обобщенный прогноз двух популярных метеосайтов: meteofor и sinoptik.

Укргидрометцентр: тепло, туман и туман

Специалисты украинского Гидрометцентра сообщили, что январь следующего года будет теплее нормы на 1,5-2 градуса, это заметно как для зимнего месяца. Средняя месячная температура воздуха предполагается 0-3 градуса мороза, в Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0-2 тепла.

В декабре средняя температура воздуха была близка к норме и колебалась от -4 до +2 градусов. То есть январь прогнозируется на 3-4 градуса холоднее декабря.

Как рассказала руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, Новый год в Украине ожидается без снега. Осадки возможны только спустя четыре-пять дней после начала года.

"Начало января будет в Украине теплым, температура воздуха 1-6 градусов тепла, на юге до +8, – говорит Наталья Голеня. – С 4-5 января придут атмосферные фронты с северо-запада и севера, которые принесут прохладный воздух, температура снизится до отрицательной – 0-6 градусов мороза. Возможны туманы, туманы, небольшой снег. тепла до холода, но с преимуществом плюсовых температур, потому что прогнозы дают превышение температурного фона на 1,5-2 градуса сверх нормы".

Наталья Голеня подчеркнула, что долгосрочные прогнозы не показывают в январе даже 10-15-градусных морозов, а абсолютный минимум в 42 градуса мороза был последний раз более 20 лет назад. Не должно быть в этом году сильных снегопадов, вьюг и других погодных катаклизмов.

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в январе составляет 41,9 градуса мороза (Луганская и Черкасская области), на юге Крыма – минус 22. Абсолютный максимум температуры – 18 градусов тепла, в Крыму – 21 градус тепла.

Для сравнения: в декабре абсолютный минимум температуры воздуха – 32 градуса мороза, в Карпатах – минус 38, абсолютный максимум температуры – 18 градусов тепла, на юге Крыма до +25 градусов. То есть январь всегда холоднее декабря.

Месячное количество осадков ожидается 32-79 мм, что в пределах нормы. Приблизительно такое же количество осадков было и в ноябре, и в декабре. Однако в январе это не будет дождь, а снег. И если 1 мм осадков – это примерно 1 см снега, который только что выпал, то будет в среднем по стране 3-8 см снежного покрова. Впрочем, очевидно, что в северных регионах и в горах снега должно быть значительно больше, на юге – меньше, не исключено, что зима в январе окажется бесснежной.

Погодные сайты: настоящей зиме – быть

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что январь в Украине ожидается умеренно холодным, со снегопадами, иногда сильными. По регионам погода будет заметно отличаться, временами в центральных и западных областях будет зимнее, чем в северных и восточных. Но новый год везде начнется одинаково: без морозов, в первые дни января температура прогнозируется положительной, 3-6 градусов тепла, иногда и выше.

Запад

На западе страны – это Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая области – погода в Закарпатье будет не такой, как в остальных областях. Закарпатцы весь январь будут иметь "европейскую" зиму: днем 0-3 градуса тепла, ночью не ниже -3 градуса. Осадки возможны почти каждый день, но незначительные и в основном в виде дождя и мокрого снега. А вот львовяне и жители Тернополя уже 4-5 января смогут кататься на лыжах и санках, потому что в этих областях прогнозируется сильный снегопад, а дневная температура снизится до -2 градусов.

В Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях в первой декаде снега выпадет заметно меньше, а морозы будут сильнее -5 градусов. Во второй декаде в регионе сохранится пасмурная погода с температурами от -2 до +1 градуса днем и до -5 градусов ночью. Часто будут идти дожди с мокрым снегом, поэтому "каток" на улицах и дорогах гарантирован. В третьей декаде января температура повысится до +1-2 градусов днем и до -2-3 градусов ночью, но осадков не станет меньше.

Север

В северных областях – Волынская, Ровенская, Житомирская, Черниговская, Киевская и Сумская – после первых двух-трех теплых дней придут морозы и снегопады. Очень холодно не будет: не ниже –3 градусов днем и до –5 градусов ночью. А вот снега выпадет немало, потому что в течение первой декады будет снижать почти каждый день, больше 4-5 числа. Морозная погода будет держаться весь январь, даже днем не выше нуля градусов, только на Волыни и Ровенской области после 25 января потеплеет до +1 градуса. В третьей декаде осадки усилятся, будет падать мокрый снег с ледовым дождем, поэтому не сложно представить, что будет происходить под ногами пешеходов и под колесами автомобилей.

Центр

Среди центральных областей – это Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская – наиболее зимней прогнозируется погода в январе на Полтавщине. Область накроют три волны сильных снегопадов: 5-го, 13-14-го и 17-18-го числа, а вдобавок с 23 по 25 января здесь ожидается мокрый снег с дождем. Да и в целом дни, когда не будет снежить, можно будет пересчитать по пальцам. Небольшие морозы до -3 градусов днем и до -5 ночью будут держаться на Полтавщине весь месяц.

В шутку можно сказать, что полтавчане "заберут себе" весь снег, предназначенный для центра Украины. Ведь в других областях будет намного меньше, это будет снег с дождем. Только в Винницкой области, благодаря снегопаду, который пройдет с 4 по 7 января, земля может побелеть по-настоящему, как бывает зимой. Здесь также будут держаться морозы до -3 градусов днем и до -5 ночью. В остальных центральных областях в течение месяца ожидаются небольшие температурные качели вокруг нуля градусов: еженедельно на 2-3 градуса вверх или вниз.

Восток

В каждой из трех восточных областей – Харьковская, Донецкая и Луганская – в январе прогнозируется разная погода. В Харьковской области будет зимно весь месяц, кроме трех первых дней с температурным "плюсом". Температура днем будет держаться 1-3 градуса мороза, ночью – 3-4 мороза. Снежить много, особенно с 5 по 11 и с 14 по 18 января, ближе к концу месяца осадков станет меньше.

В Луганской области плюсовая температура задержится почти всю первую половину месяца: днем до +4 градусов, осадков почти не будет. Во второй половине похолодает до 0-1 градуса мороза днем и -2-4 ночью, выпадет небольшой мокрый снег. На Донбассе первая декада будет теплой, днем +1-2 градуса, ночью 0-2 мороза, но мокрой: почти каждый день будет падать мокрый снег с дождем. В дальнейшем температура снизится до 0-1 градуса мороза, осадков почти не прогнозируется.

Юг

На юге страны – это Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым – зима в январе будет только по календарю, потому что ни морозов, ни снега здесь не прогнозируется. Да и дождей выпадет маловато. Ждем немало солнечных дней, дневная температура будет колебаться от +2 до +6 градусов, в Крыму иногда будет превышать +10, ночью – 0 градусов и выше. Только в Запорожской области, расположенной севернее, будет прохладнее на 2-3 градуса. Запорожцы увидят снег: после 5 января до них дойдет циклон с Полтавщины и задержится на неделю, вытряхивая остатки мокрого снега с дождем.

Как видно, прогноз погоды от интернет-синоптиков намного суровее предсказания специалистов Укргидрометцентра: первые считают, что январь будет по-настоящему зимним, хотя и не очень морозным, а вторые ожидают достаточно теплой, малоснежной и пасмурной середины зимы.

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