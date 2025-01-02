Как бомберы доставляли новогодние подарки побратимам в окопы: мощное видео

31 декабря, в последний день нелегкого 2024 года, команда Ukrainian Witness отправилась на Покровское направление, чтобы поздравить и поддержать наших ребят, каждый день сдерживающих и отражающих наступление вражеской армии.

В новогоднем видеопроекте "Украинский свидетель" журналистка Маргарита Потапова выяснила, чем в новогоднюю ночь будут угощать военных на нуле, как им будут доставлять праздничные блюда и какое настроение у наших защитников.

На YouTube-канале Ukrainian Witness смотрите видео: Новый год в ПОКРОВСКЕ! Заехали к 25 БРИГАДЕ. Подарки для ДЕСАНТНИКОВ. Итоги ГОДА на НОЛЕ

Презенты для лучших

Вместе с поваром 25-й ОПГБр, Александром "Круизом", был приготовлен пир с смыслом — тематическую для шахтерского края пасту карбонара, любимое блюдо итальянских шахтеров.

"Обычно для карбонары берут панчет, но мы будем использовать то, что нам выдают — подкопченное салко. Оно тоже будет неплохо, потому что кулинария — это не математика, может быть по-разному", — объясняет "Круиз".

Повар, как искусный кулинарный блоггер, в подробностях делится своим рецептом так, что любой сможет приготовить пасту карбонара у себя дома и отведать то, чем угощают ребят на нуле.

Когда блюдо и подарки уже упакованы, "Фронтовое главо", — знаменитые мощные дроны "Вампиры", — доставляют еще горячую карбонару военным в окопы, ведь любое передвижение транспортом на тех позициях очень рискованно. Доставку осуществляет экипаж "Рембо", поставивший в этом году рекорд среди всех бригад — за 18 часов непрерывно совершил 35 вылетов ударных дронов.

Погода хорошая и дронщики работают в новогоднюю ночь нон-стоп.

"Мы созданы, чтобы помочь переднему краю. Важно их обеспечить. Они стоят там, чтобы сюда никто не прошел, а мы должны их всем обеспечить для этого. Думаю, им приятно будет", — говорит Богдан "Рембо", командир экипажа и пилот. ударный бомбер.

Тем временем первый вкусный пакетик уже на месте назначения.

"Хочется, чтобы в следующем году у нас было как можно меньше потерь. Чтобы ракет на нас меньше падало. И в целом, чтобы все были живы-здоровы... а фронт движется в мой дом все быстрее и быстрее", — говорит "Рембо" ".

Дом Богдана на Днепропетровщине, именно к ней подходят все ближе русские войска из Покровского направления. Также Богдан делится тем, что сам был в пехоте, и в то время им еще не доставляли все необходимое бомберами. Он подчеркнул, что такие пакетики, особенно в новогоднюю ночь, очень важны для ребят и серьезно их поддерживают. Тем временем второй пакет доставляется бойцу прямо в руки.

"Плох был год. Потому что приходится отступать. И многие собратья потеряли. Я не знаю, как можно праздновать, когда большинство близких людей находятся здесь. Поэтому единственное, что у нас было праздничное — это новогодние презенты для ребят", — подводит итоги 2024 года. года Денис "Атлас", второй пилот ударного бомбера.

Напомним, российские кафиры активно принимают поздравления с Новым годом от украинских защитников. Это работа сил обороны ОТУ "Луганск".

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