ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
292
Час на прочитання
1 хв

Зеленський повідомив, чим обернеться для РФ відмова від припинення вогню

Енергетичні та банківські санкції призведуть до великих проблем в Росії, наголошує президент.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

Якщо “фюрер” РФ Володимир Путін не погодиться на припинення вогню, то будуть запровадженні енергетичні та банківські санкції. Через 10-18 місяців кожен росіянин відчує їхню дію.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телемарафону та закордонним друкованим медіа, яке ексклюзивно має ТСН.ua.

“Путін не готовий оголошувати мобілізацію. Північна Корея заявляє, що шовкова відправляти більше солдатів на війну. Санкції у сфері енергетичних ресурсів призведуть до проблем Росії. Для Путіна це буде удар 2026-го. Він буде це відчувати”, - наголосив український лідер.

Нагадаємо, новий міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул пригрозив Росії. Так, країна-агресорка зіткнеться з "наслідками", якщо не пристане на пропозицію провести переговори у Туреччині 15 травня.

В Європі також чекають на переговори України та Росії в Стамбулі. Головна речниця Європейської комісії Паула Піньо наголошує, що що Євросоюз не відмовився від планів запровадити проти Росії додаткові санкції, якщо Москва не ухвалить рішення про припинення вогню.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie