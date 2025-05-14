Зеленський повідомив, чим обернеться для РФ відмова від припинення вогню

Володимир Путін. / © Associated Press

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Якщо “фюрер” РФ Володимир Путін не погодиться на припинення вогню, то будуть запровадженні енергетичні та банківські санкції. Через 10-18 місяців кожен росіянин відчує їхню дію.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телемарафону та закордонним друкованим медіа, яке ексклюзивно має ТСН.ua.

“Путін не готовий оголошувати мобілізацію. Північна Корея заявляє, що шовкова відправляти більше солдатів на війну. Санкції у сфері енергетичних ресурсів призведуть до проблем Росії. Для Путіна це буде удар 2026-го. Він буде це відчувати”, - наголосив український лідер.

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Нагадаємо, новий міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул пригрозив Росії. Так, країна-агресорка зіткнеться з "наслідками", якщо не пристане на пропозицію провести переговори у Туреччині 15 травня.

В Європі також чекають на переговори України та Росії в Стамбулі. Головна речниця Європейської комісії Паула Піньо наголошує, що що Євросоюз не відмовився від планів запровадити проти Росії додаткові санкції, якщо Москва не ухвалить рішення про припинення вогню.

Дата публікації 09:09, 14.05.25 Кількість переглядів 3 Трампу не до перемовин, а Путін нікуди не збирається - відвертий прогноз перемовин 15 травня