Владимир Путин. / © Associated Press

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Если "фюрер" РФ Владимир Путин не согласится на прекращение огня, будут введены энергетические и банковские санкции. Через 10-18 месяцев каждый россиянин почувствует их действие.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телемарафону и зарубежным печатным медиа, эксклюзивно имеющим ТСН.ua.

"Путин не готов объявлять мобилизацию. Северная Корея заявляет, что шелковая отправлять больше солдат на войну. Санкции в сфере энергетических ресурсов приведут к проблемам России. Для Путина это будет удар 2026-го. Он будет это чувствовать", - подчеркнул украинский лидер.

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Напомним, новый министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул пригрозил России. Так, страна-агрессорка столкнется с "последствиями", если не согласится на предложение провести переговоры в Турции 15 мая.

В Европе также ожидают переговоры Украины и России в Стамбуле. Главный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо отмечает, что Евросоюз не отказался от планов ввести против России дополнительные санкции, если Москва не примет решение о прекращении огня.

Дата публикации 09:09, 14.05.25 Количество просмотров 20 Трампу не до переговоров, а Путин никуда не собирается - откровенный прогноз переговоров 15 мая