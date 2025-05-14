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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Зеленский сообщил, чем обернется для РФ отказ от прекращения огня

Энергетические и банковские санкции приведут к большим проблемам в России, отмечает президент.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

Если "фюрер" РФ Владимир Путин не согласится на прекращение огня, будут введены энергетические и банковские санкции. Через 10-18 месяцев каждый россиянин почувствует их действие.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телемарафону и зарубежным печатным медиа, эксклюзивно имеющим ТСН.ua.

"Путин не готов объявлять мобилизацию. Северная Корея заявляет, что шелковая отправлять больше солдат на войну. Санкции в сфере энергетических ресурсов приведут к проблемам России. Для Путина это будет удар 2026-го. Он будет это чувствовать", - подчеркнул украинский лидер.

Напомним, новый министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул пригрозил России. Так, страна-агрессорка столкнется с "последствиями", если не согласится на предложение провести переговоры в Турции 15 мая.

В Европе также ожидают переговоры Украины и России в Стамбуле. Главный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо отмечает, что Евросоюз не отказался от планов ввести против России дополнительные санкции, если Москва не примет решение о прекращении огня.

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