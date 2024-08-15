У Польщі перекинувся автобус з понад 60 людьми: є постраждалі

У Польщі автобус з понад 60 людьми на борту зіткнувся мікроавтобусом дорожньої служби.

Про це повідомляє TVN24.

ДТП сталася о 5.36 на автобані А4 між розв'язками Крапковіце і Кендзежин-Козьле (Опольське воєводство).

"Рейсовий автобус сполученням Жешув-Дрезден врізався в автобус дорожньої служби. На місці події працює поліція, вісім карет швидкої допомоги та пожежна бригада. Також приземлився гелікоптер Повітряно-рятувальної служби", – повідомив пресофіцер поліції Домінік Вільчек.

Відомо, що в автобусі перебувало 64 людини, шестеро з яких дістали поранення.

Як розповів бригадний генерал Луціан Любашка, найсерйозніших травм зазнали двоє людей, які перебували в мікроавтобусі.

Загалом вісім осіб дістали поранення і були доправлені до лікарні.

Нагадаємо, на Хмельниччині автобус з дітьми потрапив в ДТП. Внаслідок аварії загинули двоє людей: дванадцятирічна дівчинка та вчителька.

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