СБУ взяла в полон цілу роту росіян на Курщині – джерела (фото, відео)

Йдеться про 102 військових 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу "Ахмат".
У Курській області 14 серпня понад 100 російських військових здалися у полон Силам оборони України.
Про це повідомив український єдиний центр прийому звернень щодо здавання в полон "Хочу жить".
За даними джерел ТСН.ua, ворожих бійців у полон взяли спецпризначенці ЦСО "А" СБУ: йдеться про 102 військових 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу "Ахмат".
Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз.
"Вони захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт – з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, столовою, зброярнею та навіть банею. Противник не збирався здаватись в полон, провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо", – повідомили джерела в СБУ.
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Нагадаємо, за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ просунулися в Курській області, попри загальне уповільнення темпів бойових дій і намагання росіян стабілізувати лінію фронту. Українські сили мають значний вплив на оборонні можливості, логістику та безпеку РФ.
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