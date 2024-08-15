СБУ взяла в полон цілу роту росіян на Курщині – джерела (фото, відео)

Йдеться про 102 військових 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу "Ахмат".

У Курській області 14 серпня понад 100 російських військових здалися у полон Силам оборони України.

Про це повідомив український єдиний центр прийому звернень щодо здавання в полон "Хочу жить".

За даними джерел ТСН.ua, ворожих бійців у полон взяли спецпризначенці ЦСО "А" СБУ: йдеться про 102 військових 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу "Ахмат".

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Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз.

"Вони захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт – з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, столовою, зброярнею та навіть банею. Противник не збирався здаватись в полон, провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо", – повідомили джерела в СБУ.

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Російські військові, захоплені в полон у Курській області / Фото: джерела в СБУ

Російські військові, захоплені в полон у Курській області / Фото: джерела в СБУ

Російські військові, захоплені в полон у Курській області / Фото: джерела в СБУ

На Курщині в полон ЗСУ здалася ціла рота росіян

Нагадаємо, за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ просунулися в Курській області, попри загальне уповільнення темпів бойових дій і намагання росіян стабілізувати лінію фронту. Українські сили мають значний вплив на оборонні можливості, логістику та безпеку РФ.

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