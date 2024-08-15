Вчені хочуть виміряти вітер на Марсі: що вони вигадали

Вчені протестували кілька анемометрів, приладів для вимірювання швидкості вітру, які зможуть працювати на поверхні Марса.

Про це пише Space.

Умови на сучасному Марсі багато у чому залежать від космічної погоди, зокрема постійного сонячного вітру, яким називають потоки заряджених частинок, що вириваються з корони Сонця. На відміну від Землі, Марс не захищений від цього вітру магнітосферою, тому сонячні частинки можуть впливати на його поверхню та навіть сприяти втечі газів з тонкої марсіанської атмосфери.

Виміряти вітер на Марсі не так просто. По-перше, на Марсі дуже холодно. Подібні температури можна виявити тільки в найхолодніших місцях на Землі.

По-друге, середній тиск повітря на поверхні Марса становить приблизно одну соту від тиску на рівні моря на Землі. Тому потрібні прилади, які зможуть максимально добре працювати в цих умовах, щоб дати повну картину природи марсіанського вітру.

Учені дійшли висновку, що на Марсі найкраще використовувати для вивчення вітру ультразвуковий анемометр. Такий пристрій посилає ультразвукові імпульси від одного перетворювача до іншого. Коли рухоме повітря дме між перетворювачами, воно штовхає імпульси і зміщує час їхнього прибуття. Ультразвуковий анемометр може вимірювати ці зсуви між кількома наборами перетворювачів і використовувати їх для реконструкції швидкості та напрямку вітру.

За словами вчених, ця інформація необхідна для розуміння різних складових атмосфери Марса, які можуть створити проблеми для літальних апаратів.

Нагадаємо, вчені помітили на Марсі загадковий "трубопровід", де в теорії могло б зберегтися стародавнє іншопланетне життя.

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