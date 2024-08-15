Ученые хотят измерить ветер на Марсе: что они придумали

Ученые протестировали несколько анемометров, приборов для измерения скорости ветра, которые смогут работать на поверхности Марса.

Об этом пишет Space.

Условия на современном Марсе во многом зависят от космической погоды, в частности, постоянного солнечного ветра, которым называют потоки заряженных частиц, вырывающихся из короны Солнца. В отличие от Земли, Марс не защищен от этого ветра магнитосферой, поэтому солнечные частицы могут влиять на его поверхность и даже способствовать побегу газов из тонкой марсианской атмосферы.

Измерить ветер на Марсе не так-то просто. Во-первых, на Марсе очень холодно. Подобные температуры можно найти только в самых холодных местах на Земле.

Во-вторых, среднее давление воздуха на поверхности Марса составляет примерно одну сотую от давления на уровне моря на Земле. Потому нужны приборы, которые смогут максимально хорошо работать в этих условиях, чтобы дать полную картину природы марсианского ветра.

Ученые пришли к выводу, что на Марсе лучше всего использовать для изучения ветра ультразвуковой анемометр. Такое устройство посылает ультразвуковые импульсы от одного преобразователя к другому. Когда движущийся воздух дует между преобразователями, он толкает импульсы и смещает время их прибытия. Ультразвуковой анемометр может измерять сдвиги между несколькими наборами преобразователей и использовать их для реконструкции скорости и направления ветра.

По словам ученых, эта информация необходима для понимания разных составляющих атмосферы Марса, которые могут создать проблемы для летательных аппаратов.

Напомним, ученые заметили на Марсе загадочный "трубопровод", где в теории могла бы сохраниться древняя инопланетная жизнь.

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