Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 9 вересня атакують Україну ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що безпілотники зайшли у повітряний простір України через Харківську область.
Наразі ворожі БпЛА прямують у західному напрямку на межі Чернігівської та Полтавської областей в сторону Київщини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі до Білорусі залетіло вісім "Шахедів".
Крім того, ми раніше інформували, що ворожий дрон цілив у будівлю Верховної Ради.
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