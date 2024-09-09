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На Черкасчине сбили "Шахед": какие последствия

На Черкасчине сбили "Шахед": какие последствия

"Шахед"

Воздушная тревога в регионе длилась 3,5 часа.

В Черкасской области в ночь на 9 сентября защитники неба сбили российский беспилотник "Шахед".

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Начальник ОВА указал, что ночь для Черкасчины прошла с тревогой более чем в 3,5 часа.

"В это время наши защитники уничтожили вражеский БпЛА. Из-за падения обломков загорелась сухая растительность. Пожар оперативно ликвидировали", — написал Табурец в Сети.

Напомним, в ночь на 9 сентября Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские захватчики атакуют Украину ударными беспилотниками.

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