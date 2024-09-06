Як посадити персик: як правильно це робити восени та навесні, щоб дерево прижилося

Коли краще садити персик

Час садіння персика залежить від кліматичних особливостей місцевості — чим південніше ви живете, то доцільніша буде посадка персика восени. Якщо у північних районах висаджувати саджанці у відкритий ґрунт краще навесні, щоб протягом весняно-літнього сезону деревця добре вкоренилися, то в середній смузі можна садити дерево як весною, так і восени, але перевагу, на думку фахівців, краще надати осінньому садінню.

Як посадити персик

Ділянку для садіння персика краще вибрати захищену від вітру, сонячну. Інші дерева, будівлі не повинні закривати саджанець від сонця. Від інших рослин персик потрібно розташувати на відстані як мінімум 3 м. Не саджайте персик там, де раніше росли полуниця, люцерна, конюшина, пасльонові та баштанні культури, оскільки він може заразитися від них вертицильозом. На ділянках з такими рослинами персик можна висаджувати лише через 3-4 роки.

Посадка персика навесні

Яму для саджанця потрібно викопувати заздалегідь – що більше мине часу від риття котловану до посадки дерева, то якіснішим буде ґрунт. Якщо ви зібралися садити персик навесні, підготуйте для нього яму восени, за пів року до посадки. Розмір ями залежить від розмірів кореневої системи, але, як правило, яму копають діаметром та глибиною 50-70 см. У дно ями по центру вбивають міцний довгий кілок такої довжини, щоб він виступав як мінімум на пів метра над рівнем поверхні.

Деревце поміщають на горбок у центрі ями, обережно розправляють його корені та засипають котлован ґрунтом гіркою в центр ями. Якщо ґрунт на ділянці бідний, верхній шар вийнятого з ями ґрунту змішують із 5-8 кг перепрілим гноєм, перегноєм або компостом, додають стакан деревної золи, 50 г суперфосфату, 50 г хлористого калію і старанно все перемішують. Якщо ґрунт родючий, додають лише мінеральні добрива і золу.

Місце щеплення повинно бути на кілька сантиметрів вище поверхні ділянки. Ґрунт утоптують від країв пристовбурного кола до стовбура, саджанець поливають двома-трьома відрами води. Коли вода вбереться і місце щеплення саджанця виявиться на рівні поверхні, підв'яжіть деревце до кілочка. Пристовбурні кола замульчуйте шаром гною завтовшки 8-10 см, прослідкуйте, щоб мульча не стикалася зі стовбуром саджанця.

Як посадити персик восени

Для осіннього садіння яму під саджанець викопують як мінімум за 2-3 тижні. Грунт змішують із золою та мінеральними добривами. Такий ґрунт із добривами так само як і під час весняної посадки, насипають гіркою в центр ями навколо кілочка.

Садять персик восени так само як і навесні. Після садіння саджанець поливають декількома відрами води. Коли ґрунт висохне, деревце підгортають на висоту 20-30 см.

Напередодні холодів стовбур персика загортають мішковиною, зробивши в ній із південного боку отвори для вентиляції.

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