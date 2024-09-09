Генштаб Польши начал обучать граждан противодействовать российской пропаганде

Каждый понедельник на странице Генштаба в соцсети Х публикуются посты, относящиеся к этому вопросу.

Генштаб Польши проводит обучение граждан как противостоять пропаганде и манипуляциям, которые распространяются со стороны Москвы.

Об этом сообщило Polskie Radio.

Вероника Мильчарчик из коммуникационного отдела Генштаба отмечает, что чем лучше мы осведомлены о методах врага, тем сложнее будет обмануть.

«Мы не хотим пугать, нам важно выстраивание иммунитета. Это можно сравнить с приемом витаминов осенью, чтобы не заболеть зимой. Нам нужно предотвратить, а не лечить последствия», — сказала она.

Генеральный штаб Польши поддерживает концепцию гражданской контрразведки, считая, что каждый поляк может помочь усилить безопасность страны.

Напомним, в польском селе Старая Каменка у границы с Беларусью нашли неизвестный объект с кириллической надписью, которую передали спецслужбам для анализа. Вероятно, это белорусский метеорологический шар.

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