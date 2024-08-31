Польские фермеры планируют возобновить протесты на границе с Украиной

Аграрии прогнозируют, что закупочные цены будут падать дальше.

Польские аграрии могут возобновить протест на границе с Украиной уже по окончании полевых работ. Все из-за потока дешевой агропродукции из Украины, которая, по их словам, разрушает рынок ягод.

Об этом пишет EastFruit.

Отметится, что существенное падение закупочных цен зафиксировано в закупке малины.

Как говорят польские фермеры, сейчас за килограмм малины они получают от 6,5 до 7 злотых (70–75 грн). Это ниже уровня рентабельности.

Аграрии прогнозируют, что закупочные цены будут падать дальше.

" Польша не может конкурировать с Украиной на международном рынке, поскольку себестоимость производства там значительно ниже. Украинцы не обязаны соответствовать строгим экологическим стандартам ЕС. Кроме того, система контроля за украинскими товарами, поступающими в Польшу, до сих пор не работает", — указано в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Европе парламент и Совет достигли предварительной договоренности о продлении мер либерализации торговли для Украины перед лицом агрессивной войны России.

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