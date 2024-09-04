Польша поможет восстановить Львов после ракетного удара РФ — Дональд Туск

Премьер-министр Польши отметил, что необходимо восстановить архитектурные памятники, поврежденные российскими ракетами.
В Польше готовы присоединиться к восстановлению архитектурных исторических памятников, поврежденных в результате ракетного удара россиян по городу Львов.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в сообщении на своей странице в социальной сети X.
"Львов нуждается в помощи! Целью российской атаки стал центр города. Многие исторические многоквартирные дома были повреждены. Польша готова помочь их восстановить", – пообещал польский премьер.
Напомним, в результате ночной атаки по Львову были повреждены по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения. В частности в одном из памятников архитектуры выбиты более 70 окон и упал потолок.
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