Ютубер создал самый большой в мире iPhone: как он выглядит (видео)

Ютубер и создатель контента Mrwhosetheboss, настоящее имя которого Арун Майни, создал самую большую копию смартфона, построив гигантский iPhone высотой более двух метров.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Конструкция является увеличенной версией iPhone 15 Pro Max и была построена с помощью Мэттью Перкса, также известного как DIYPerks.

Телефон должен быть полностью функциональным, включая возможность легко прокручивать страницы, отправлять тексты и электронные письма, а также работать со всеми приложениями, которые можно найти на обычном телефоне.

Кроме того, он должен иметь рабочую камеру, фонарик и порт для зарядки.

"Это сродни полному циклу. Я так горжусь нашей командой и Мэттом за то, что они сделали то, что никогда раньше не делали", — сказал он.

Арун начал загружать контент на YouTube в 2011 году и с тех пор получил большое количество поклонников благодаря своим техническим обзорам.

Он создал этот большой iPhone, чтобы отпраздновать опережение Apple по количеству подписчиков на YouTube – цель, которую он преследует в последнее время.

Мэттью, как следует из его имени пользователя, создает самодельные гаджеты – обычно увеличенные или миниатюрные версии коммерческих консолей.

Напомним, студент создал самый маленький в мире пылесос из ручки. На проект он потратил 238 долларов.

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