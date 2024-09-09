У Десні біля Чернігова потемніла вода: яка причина

Ломако нагадав, що відвідування пляжу заборонено від минулого тижня.

У річці Десна біля Чернігова в понеділок, 9 вересня, помітили потемніння води. Там зафіксували масовий замор риби.

Про це повідомив в.о. мера Чернігова Олександр Ломако.

Він розповів, що у мерії вирішили збирати рибу та відвозити на утилізацію в заздалегідь визначене місце.

"Станом на 07:00 9 вересня на Золотому березі (центральний пляж Чернігова) спостерігається незначний неприємний запах. В річці вода темного кольору. Місцями масовий замор риби, є загинувша", — йдеться у повідомленні.

Крім того, Ломако нагадав, що відвідування пляжу заборонено від минулого тижня.

"Муніципальна варта контролює ситуацію на місці. Посилено контроль за продажем всіх видів риби в місті. Також працює станція аерації КП "Чернігівводоканал" в районі переправи", — додав Ломако.

Водночас він наголосив, що місто не споживає воду з річки, тому загрози життю та здоров‘ю чернігівців немає.

Додамо, станом на 5 вересня органічні речовини дісталися ділянки річки Десна в місті Чернігів.

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