В Десне возле Чернигова потемнела вода: какая причина

Ломако напомнил, что посещение пляжа запрещено с прошлой недели.

В реке Десна возле Чернигова в понедельник, 9 сентября, заметили потемнение воды. Там зафиксировали массированный замор рыбы.

Об этом сообщил и. о. мэра Чернигова Александр Ломако.

Он рассказал, что в мэрии решили собирать рыбу и увозить на утилизацию в заранее определенное место.

" По состоянию на 07:00 9 сентября на Золотом берегу (центральный пляж Чернигова) наблюдается незначительный неприятный запах. В реке вода темного цвета. Местами массовый замор рыбы, погибла ", — говорится в сообщении.

Кроме того, Ломако напомнил, что посещение пляжа запрещено на прошлой неделе.

"Муниципальная стража контролирует ситуацию на месте. Ужесточен контроль за продажей всех видов рыбы в городе. Также работает станция аэрации КП "Черниговводоканал" в районе переправы ", — добавил Ломако.

В то же время, он отметил, что город не потребляет воду из реки, поэтому угрозы жизни и здоровью черниговцев нет.

По состоянию на 5 сентября органические вещества достались участки реки Десна в городе Чернигов.

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