На популярному курорті Іспанії протестують проти засилля туристів

Політична партія вимагає ліквідувати 4 з 10 туристичних місць на курортному острові Майорка.

На найбільшому іспанському острові Майорка у Середземному морі місцева політична партія вимагає скоротити розміщення туристів на 40% та встановити щорічний ліміт на відвідування популярних у світі тутешніх курортів.

Про це повідомило видання Mirror.

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Таке клопотання до парламенту Балеарських островів, до яких належить Майорка, подала партія Més per Majorca. У ньому йдеться, зокрема, про ліквідацію 4 з 10 туристичних місць на цьому курортному острові.

Серед інших заходів, спрямованих на зменшення кількості туристів, ця партія пропонує:

заборону на приватні літаки;

припинення розширення аеропортів;

скорочення кількості рейсів, а отже й пасажирів, які прибувають у цей район;

перебування в порту лише одного круїзного судна на день;

припинення промоції туризму на світових форумах, зокрема Fitur, Всесвітньому туристичному ярмарку (WTM) у Лондоні та ITB у Берліні.

Наразі цю пропозицію ще не обговорювали у парламенті.

Цю вимогу було озвучено на тлі протестів, які тривають на Майорці та в решті Іспанії, через "бездіяльність" влади у зв'язку із засиллям у країні туристів.

Нагадаємо, раніше з ініціативою радикально скоротити кількість туристів на острові виступив мер міста Пальма-де-Майорки — головного порту іспанської автономної спільноти Балеарські острови.

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