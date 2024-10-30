"Шахтар" обіграв "Зорю" і вийшов до чвертьфіналу Кубка України (відео)

Завдяки єдиному голу "гірники" здолали суперника, який закінчував поєдинок у меншості.

Донецький "Шахтар" переміг луганську "Зорю" в матчі 1/8 фіналу Кубка України сезону-2024/25. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій грі "гірники" забили на 21-й хвилині – Лассіна Траоре в центрі штрафного майданчика розстріляв ворота суперника після передачі з правого флангу від Педріньйо.

Відео гола Траоре

Марлон ➡️ Педріньйо ️ Траоре ⚽️



Лассіна відкриває рахунок у кубковому матчі із «Зорею» #Shakhtar #ШахтарЗоря pic.twitter.com/7IO0On929B — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 30, 2024

У другому таймі луганці залишилися в меншості – на 80-й хвилині Габріель Ескінья отримав пряму червону картку за грубий фол проти Артема Бондаренка.

Огляд матчу "Шахтар" – "Зоря"

Буде додано незабаром.

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Чвертьфінали та півфінали Кубка України-2024/25 відбудуться 2 та 23 квітня 2025 року відповідно (базові дати).

Фінал Кубка України сезону-2024/25 заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення вирішального матчу повинен визначити Виконком УАФ.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку розіграшу турніру сезону-2023/24 донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками. Виборовши свій 14-й Кубок України, "Шахтар" обійшов "Динамо", яке здобувало цей трофей 13 разів.

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