"Шахтар" обіграв "Зорю" і вийшов до чвертьфіналу Кубка України (відео)

Завдяки єдиному голу "гірники" здолали суперника, який закінчував поєдинок у меншості.
Донецький "Шахтар" переміг луганську "Зорю" в матчі 1/8 фіналу Кубка України сезону-2024/25. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 1:0 .
Єдиний гол у цій грі "гірники" забили на 21-й хвилині – Лассіна Траоре в центрі штрафного майданчика розстріляв ворота суперника після передачі з правого флангу від Педріньйо.
Відео гола Траоре
Марлон ➡️ Педріньйо ️ Траоре ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 30, 2024
Лассіна відкриває рахунок у кубковому матчі із «Зорею» #Shakhtar #ШахтарЗоря pic.twitter.com/7IO0On929B
У другому таймі луганці залишилися в меншості – на 80-й хвилині Габріель Ескінья отримав пряму червону картку за грубий фол проти Артема Бондаренка.
Огляд матчу "Шахтар" – "Зоря"
Буде додано незабаром.
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Чвертьфінали та півфінали Кубка України-2024/25 відбудуться 2 та 23 квітня 2025 року відповідно (базові дати).
Фінал Кубка України сезону-2024/25 заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення вирішального матчу повинен визначити Виконком УАФ.
Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку розіграшу турніру сезону-2023/24 донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.
"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками. Виборовши свій 14-й Кубок України, "Шахтар" обійшов "Динамо", яке здобувало цей трофей 13 разів.
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