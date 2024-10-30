"Динамо" в екстратаймах здолало "Ворсклу" та пробилось до чвертьфіналу Кубка України

"Динамо" обіграло "Ворсклу" в матчі 1/8 фіналу Кубка України сезону-2024/25. Напружений поєдинок у Полтаві завершився з рахунком 1:2 на користь гостей.

Полтавці вийшли вперед на 26-й хвилині протистояння – голом відзначився нігерійський форвард Самсон Ієде.

Дуже швидко "біло-сині" зрівняли рахунок – на 31-й хвилині панамський нападник Едуардо Герреро реалізував пенальті, який було призначено за те, що Олександр Скляр у власному штрафному майданчику збив Назара Волошина.

Другий тайм зустрічі минув без забитих голів, тож команди продовжили визначати переможця в екстратаймах.

На 100-й хвилині підопічні Олександра Шовковського повели в рахунку – Владислав Ванат вдало зіграв на добиванні після того, як воротар полтавців Павло Ісенко припустився помилки, відбивши просто перед собою дальній удар Волошина.

Команда Юрія Максимова намагалася забити другий гол і перевести гру до серії пенальті, однак не змогла цього зробити.

Огляд матчу "Ворскла" – "Динамо"

Буде додано незабаром.

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Чвертьфінали та півфінали Кубка України-2024/25 відбудуться 2 та 23 квітня 2025 року відповідно (базові дати).

Фінал Кубка України сезону-2024/25 заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення вирішального матчу повинен визначити Виконком УАФ.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку розіграшу турніру сезону-2023/24 донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками. Виборовши свій 14-й Кубок України, "Шахтар" обійшов "Динамо", яке здобувало цей трофей 13 разів.

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