"Шахтер" обыграл "Зарю" и вышел в четвертьфинал Кубка Украины (видео)

Благодаря единственному голу "горняки" одолели соперника, который заканчивал поединок в меньшинстве.

Донецкий "Шахтер" победил луганскую "Зарю" в матче 1/8 финала Кубка Украины сезона-2024/25. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой игре "горняки" забили на 21-й минуте – Лассина Траоре в центре штрафной площадки расстрелял ворота соперника после передачи с правого фланга от Педриньо.

Видео гола Траоре

Марлон ➡️ Педриньо ️ Траоре ⚽️



Лассина открывает счет в кубковом матче с «Зарей» #Shakhtar #ШахтерЗаря pic.twitter.com/7IO0On929B — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) октябрь 30, 2024

Во втором тайме луганчане остались в меньшинстве – на 80-й минуте Габриэль Эскинья получил прямую красную карточку за грубый фол против Артема Бондаренко.

Обзор матча "Шахтер" – "Заря"

Будет добавлен в скором времени.

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Четвертьфиналы и полуфиналы Кубка Украины-2024/25 состоятся 2 и 23 апреля 2025 года соответственно (базовые даты).

Финал Кубка Украины сезона-2024/2025 запланирован на 14 мая 2025 года. Место проведения решающего матча должен определить Исполком УАФ.

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке розыгрыша турнира сезона-2023/24 донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

"Горняки" являются рекордсменами по выигранным национальным Кубкам. Выборов свой 14-й Кубок Украины, "Шахтер" обошел "Динамо", которое завоевывало этот трофей 13 раз.

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