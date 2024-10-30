На популярном курорте Испании протестуют против засилья туристов

Политическая партия требует ликвидировать 4 из 10 туристических мест на курортном острове Майорка.
На крупнейшем испанском острове Майорка в Средиземном море местная политическая партия требует сократить размещение туристов на 40% и установить ежегодный лимит посещения популярных в мире здешних курортов.
Об этом сообщило издание Mirror.
Такое ходатайство парламенту Балеарских островов, к которым принадлежит Майорка, подала партия Més per Majorca. В нем говорится, в частности, о ликвидации 4 из 10 туристических мест на этом курортном острове.
Среди других мер, направленных на уменьшение количества туристов, эта партия предлагает:
- запрет на частные самолеты;
- прекращение расширения аэропортов;
- сокращение количества рейсов, а значит и пассажиров, прибывающих в этот район;
- пребывание в порту только одного круизного судна в день;
- прекращение продвижения туризма на мировых форумах, в частности Fitur, Всемирной туристической ярмарке (WTM) в Лондоне и ITB в Берлине.
Пока это предложение еще не обсуждалось в парламенте.
Это требование было озвучено на фоне продолжающихся на Майорке и в остальной Испании протестов из-за "бездействия" властей в связи с засильем в стране туристов.
Напомним, ранее с инициативой радикально сократить количество туристов на острове выступил мэр города Пальма-де-Майорки — главного порта испанского автономного сообщества Балеарские острова.
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