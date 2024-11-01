На Запорізькій АЕС стався витік води: чи є загроза

В МАГАТЕ повідомили, що уважно стежать за проблемою на електростанції.

На Запорізькій АЕС проводиться ремонт одного з шести реакторів після того, як було виявлено невеликий витік води з імпульсної лінії – по суті, невеликої труби – підключеної до першого контуру блоку.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Експертна група МАГАТЕ 29 жовтня відвідала енергоблок №1 після того, коли дізналася, що одна з імпульсних ліній, яка є частиною систем забезпечення насоса теплоносія реактора, має витік і потребує ремонту. Для цієї роботи тиск у першому контурі потрібно було знизити до атмосферного рівня.

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Вже 31 жовтня групі повідомили, що зварювальні роботи завершено та тривають радіографічні перевірки зварних швів.

"Агентство продовжуватиме уважно стежити за цією проблемою, хоча ми не бачимо жодних безпосередніх проблем для ядерної безпеки. Загалом ми визначили регулярне технічне обслуговування обладнання, яке є життєво важливим для забезпечення стабільної ядерної безпеки та захисту, як складну сферу для Запорізької АЕС під час конфлікту", – розповів Гроссі.

До цього моменту енергоблок №1 перебував у режимі холодної зупинки, не виробляючи електроенергії для мережі. Очікується, що він знову буде переведений на холодну зупинку після завершення ремонту імпульсної лінії та її випробувань.

Нагадаємо, на початку жовтня ЗАЕС вкотре опинялася на межі блекауту, але ремонтні бригади "Укренерго" відновили надійність живлення окупованої електростанції.

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