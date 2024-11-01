Що робити, коли вам не сподобався подарунок: дієві поради

Інколи подарунок може викликати не зовсім ті емоції, на які ми сподівалися.

День народження - час привітань та подарунків. Однак, останній може стати неприємною несподіванкою.

Як правильно прийняти подарунок, який не сподобався - читайте нижче.

Як реагувати, якщо подарунок не сподобався

З поваги до людини не варто критикувати подурнок вашого партнера хоча заради поваги до людини, яка намагалася, витрачала час на пошуки і вкладала гроші.

Тому правильна реакція - подяка за сюрприз. Адже мета подарунку в увазі, а не у самому подарунку.

Чи обрати правильний подарунок

Ображати людину, яка намагалася вам зробити приємно не варто. Однак, можна запитати, чому спала така думка. Передавши ініціативу розмови партнеру, ви зможете полегшити ситуацію незручного становища. Але обговорення головної теми у жодному разі уникнути не вдасться. Тут все залежить від вашої готовності до правди.

Якщо ж на відвертість зважитися ви не можете, то доведеться прикрасити дійсність: скажіть, що подарунок сподобався, але не перехвалюйте його. Не варто говорити, що це найкраща річ у світі і ви постійно їй користуватиметеся.

Але найкращим виходом таки буде чесне визнання. Щоб стосунки були по-справжньому міцними та довірчими, не варто впускати в них брехню. Скажіть партнеру, що ви дуже цінуєте його турботу та увагу, але з певних причин подарунок вам не підходить.

Як уникнути неприємних подарунків

Якщо з вами уже трапилася така ситуація, не страшнно. Важливо зробити висновки і підготувтаися краще наступного разу.

Складіть список бажань. Для початку ви самі маєте знати, які подарунок ви б хотіли. Подумайте, чого вам не вистачає, і запишіть усі речі на папері або в нотатках. Такі списки можна складати для різних приводів. При цьому потрібно враховувати фінансові можливості партнера — не варто вибирати надто дорогі подарунки, якщо бюджет обмежений.

Натяки. Якщо ви знаєте, що партнер не зможе вибрати потрібний презент без ваших підказок, можна про це натякнути. Наприклад, скажіть, що днями у магазині побачили річ мрії і тепер не можете перестати про неї думати.

Конкретні побажання. На випадок, якщо ви спокійно ставитеся до відсутності сюрпризів, скажіть про своє бажання безпосередньо і домовтеся з партнером про конкретний варіант.

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