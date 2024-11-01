Что делать, если вам не понравился подарок: действенные советы

Иногда подарок может вызвать не совсем эмоции, на которые мы надеялись.

День рождения – время поздравлений и подарков. Однако последний может стать неприятной неожиданностью.

Как правильно принять понравившийся подарок — читайте ниже.

Как реагировать, если подарок не понравился

Из уважения к человеку не стоит критиковать дураков вашего партнера хотя ради уважения к пытающемуся человеку тратил время на поиски и вкладывал деньги.

Поэтому правильная реакция – благодарность за сюрприз. Ведь цель подарка во внимании, а не в самом подарке.

Или выбрать правильный подарок

Обижать человека, который пытался вам сделать приятно, не стоит. Однако можно спросить, почему пришла такая мысль. Передав инициативу разговору партнеру, вы сможете облегчить ситуацию неловкого положения. Но обсуждение главной темы ни в коем случае избежать не получится. Здесь все зависит от вашей готовности к истине.

Если же на откровенность решиться вы не можете, то придется украсить действительность: скажите, что подарок понравился, но не перехваливайте его. Не стоит говорить, что это лучшая вещь в мире и вы будете постоянно ей пользоваться.

Но лучшим выходом будет честное признание. Чтобы отношения были по-настоящему крепкими и доверительными, не стоит впускать в них ложь. Скажите партнеру, что вы цените его заботу и внимание, но по определенным причинам подарок вам не подходит.

Как избежать неприятных подарков

Если с вами уже случилась такая ситуация, не страшно. Важно сделать выводы и подготовиться лучше в следующий раз.

Составьте список желаний. Для начала вы сами должны знать, какие подарки вы хотели бы. Подумайте, чего вам не хватает и запишите все вещи на бумаге или в заметках. Такие списки можно составлять для разных поводов. При этом следует учитывать финансовые возможности партнера — не стоит выбирать слишком дорогие подарки, если бюджет ограничен.

Намеки. Если вы знаете, что партнер не сможет выбрать нужный презент без ваших подсказок, можно намекнуть об этом. К примеру, скажите, что на днях в магазине увидели вещь мечты и теперь не можете перестать о ней думать.

Конкретные пожелания. В случае, если вы спокойно относитесь к отсутствию сюрпризов, скажите о своем желании напрямую и договоритесь с партнером о конкретном варианте.

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