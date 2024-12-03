Воєнний стан у Південній Кореї: у ЦПД назвали причину

Воєнний стан не пов’язаний із воєнною загрозою з боку Північної Кореї.
Запровадження воєнного стану у Південній Кореї пов’язане виключно їх внутрішніми політичними подіями.
Про це заявив керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Коваленко прокоментував оголошення воєнного стану в Південній Кореї.
"Воєнний стан в Південній Кореї не пов’язаний із воєнною загрозою від кндр. Виключно внутрішні політичні події", – йдеться в короткій заяві.
Нагадаємо, 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про запровадження надзвичайного воєнного стану, звинувативши опозицію в антидержавній діяльності.
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