Воєнний стан у Південній Кореї: у ЦПД назвали причину

Воєнний стан не пов’язаний із воєнною загрозою з боку Північної Кореї.

Запровадження воєнного стану у Південній Кореї пов’язане виключно їх внутрішніми політичними подіями.

Про це заявив керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Коваленко прокоментував оголошення воєнного стану в Південній Кореї.

"Воєнний стан в Південній Кореї не пов’язаний із воєнною загрозою від кндр. Виключно внутрішні політичні події", – йдеться в короткій заяві.

Нагадаємо, 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про запровадження надзвичайного воєнного стану, звинувативши опозицію в антидержавній діяльності.

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