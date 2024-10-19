Північна Корея пригрозила Південній Кореї війною: подробиці

Північна Корея заявила, що нібито поблизу Пхеньяну було виявлено південнокорейський безпілотник із ящиком листівок. Країна пригрозила Південній Кореї війною, якщо подібний інцидент повториться знову.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"З огляду на форму дрона, період польоту, коробку для розкидання листівок, прикріплену до нижньої частини фюзеляжу дрона тощо, цілком ймовірно, що саме він розкидав листівки над центром муніципалітету Пхеньяна. Але висновок ще не зроблено", йдеться у матеріалі.

Північнокорейські експерти ідентифікували БпЛА як "малорозмірний дрон дистанційної розвідки". Такі демонстрували на військовому параді в Південній Кореї.

У Пхеньяні наголошують: якщо військові підтвердять ще одне порушення її територіального простору з боку сусідньої Південної Кореї, то розцінять це як "серйозну військову провокацію проти суверенітету КНДР та оголошення війни".

Наразі офіційний Сеул не прокоментував інцидент з дроном та заяви Північної Кореї.

Як повідомлялося, Північна Корея офіційно визнала Південну Корею "ворожою державою". Зазначається, що 15 жовтня військові підірвали ділянки автомобільного і залізничного сполучення з Республікою Корея. Ці дії названо законними і спрямованими проти ворожої держави, як визначено Конституцією КНДР.

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