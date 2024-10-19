Нічна атака по Україні: ЗС РФ вдарили ракетами та "Шахедами"

У ніч проти 19 жовтня 2024 року росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні.

Про це повідомили Повітряні сили.

"Російські окупанти завдали удару по Україні керованими авіаційним ракетами (район пусків – акваторія Чорного моря), ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу (райони пусків: Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ). Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 100 повітряних цілей: до 98-ти ворожих безпілотників та шість керованих авіаційних ракет Х-59/69", - йдеться у повідомленні.

Станом на 12:00 19 жовтня в результаті протиповітряного бою збито 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Також на цю годину є підтвердження про збиття 42 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській та Херсонській областях.

"46 російських безпілотників наразі локаційно втрачено, інформація щодо збиття/падіння уточнюється та оновлюється. Кілька ворожих БпЛА – ще в повітряному просторі України. Бойова робота триває", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня російські окупанти атакували дронами Київ. У результаті постраждала одна жінка.

Зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ раніше повідомляли про активність ворожих БПЛА. Вони літали різними областями, деякі летіли в бік столиці.

О 04:28 ранку в КМВА заявили, що Києві працюють сили ППО.

Читайте також: