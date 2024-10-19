Ночная атака по Украине: ВС РФ ударили ракетами и "Шахедами"

В ночь на 19 октября 2024 года россияне снова устроили воздушную атаку по Украине.

Об этом сообщили Воздушные силы.

"Российские оккупанты нанесли удар по Украине управляемыми авиационными ракетами (район пусков — акватория Черного моря), ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа (районы пусков: Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск). Более 100 воздушных целей: до 98 вражеских беспилотников и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/69", — говорится в сообщении.

По состоянию на 12:00 19 октября в результате противовоздушного боя сбиты 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Также в настоящее время есть подтверждение о сбитии 42 вражеских БпЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Николаевской и Херсонской областях.

"46 российских беспилотников пока локационно утрачены, информация по сбитию/падению уточняется и обновляется. Несколько враждебных БпЛА – еще в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается", — добавили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 19 октября российские оккупанты атаковали дронами Киев. В результате пострадала одна женщина.

Отметим, что Воздушные силы ВСУ ранее сообщали об активности враждебных БПЛА. Они летали разными областями, некоторые летели в сторону столицы.

В 04:28 утра в КМВА заявили, что в Киеве работают силы ПВО.

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