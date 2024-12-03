Военное положение в Южной Корее: в ЦПД назвали причину

Военное положение не связано с военной угрозой сто стороны Северной Кореи.

Введение военного положения в Южной Корее связано исключительно с их внутренними политическими событиями.

Об этом заявил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Коваленко прокомментировал объявление военного положения в Южной Корее.

"Военное положение в Южной Корее не связано с военной угрозой от кндр. Исключительно внутренние политические события", – говорится в коротком заявлении.

Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил о введении чрезвычайного военного положения, обвинив оппозицию в антигосударственной деятельности.

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