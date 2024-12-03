"В небі над Сибіром": потенційно небезпечний астероїд впав на території РФ

Більша частина астероїдів такого розміру не досягають поверхні Землі і вибухають в атмосфері.

В небі над Якутією (РФ) пролетів астероїд, що не долетів до поверхні, повністю згорівши в атмосфері.

Відео з прольотом космічного об'єкту оприлюднили місцеві жителі, зокрема міста Ленськ.

Як зазначили вчені Уральського федерального університету (УрФУ), астероїд діаметром близько 70 см являв собою красиву вогняну кулю в небі над північним Сибіром, пише Meduza.

В небі над Якутією (РФ) пролетів астероїд

Жителі Якутії водночас повідомили про падіння астероїда о 19:14 за місцевим часом.

В небі над Якутією (РФ) пролетів астероїд

Астероїд, що впав у Сибіру, доволі малий. Раніше яскрава вогняна куля спалахнула над Берліном в Німеччині і залишила по собі надзвичайно рідкісні метеорити. Також відомо про яскраву вогняну кулю, що вибухнула над Філіппінами.

Нагадаємо, раніше в NASA назвали дату наближення і розміри астероїдів 447755 (2007JX2) та 2020XR.

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