"В небі над Сибіром": потенційно небезпечний астероїд впав на території РФ

Більша частина астероїдів такого розміру не досягають поверхні Землі і вибухають в атмосфері.
В небі над Якутією (РФ) пролетів астероїд, що не долетів до поверхні, повністю згорівши в атмосфері.
Відео з прольотом космічного об'єкту оприлюднили місцеві жителі, зокрема міста Ленськ.
Як зазначили вчені Уральського федерального університету (УрФУ), астероїд діаметром близько 70 см являв собою красиву вогняну кулю в небі над північним Сибіром, пише Meduza.
Жителі Якутії водночас повідомили про падіння астероїда о 19:14 за місцевим часом.
Астероїд, що впав у Сибіру, доволі малий. Раніше яскрава вогняна куля спалахнула над Берліном в Німеччині і залишила по собі надзвичайно рідкісні метеорити. Також відомо про яскраву вогняну кулю, що вибухнула над Філіппінами.
Нагадаємо, раніше в NASA назвали дату наближення і розміри астероїдів 447755 (2007JX2) та 2020XR.
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