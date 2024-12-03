"В небе над Сибирью": потенциально опасный астероид упал на территории РФ

Большая часть астероидов такого размера не достигают поверхности Земли и взрываются в атмосфере.

В небе над Якутией (РФ) пролетел не долетевший до поверхности астероид, полностью сгорев в атмосфере.

Видео с пролетом космического объекта обнародовали местные жители, в том числе города Ленск.

Как отметили ученые Уральского федерального университета (УрФУ), астероид диаметром около 70 см представлял собой красивый огненный шар в небе над северной Сибирью, пишет Meduza.

В небе над Якутией (РФ) пролетел астероид

Жители Якутии сообщили о падении астероида в 19:14 по местному времени.

В небе над Якутией (РФ) пролетел астероид

Упавший в Сибири астероид достаточно мал. Ранее яркий огненный шар вспыхнул над Берлином в Германии и оставил после себя чрезвычайно редкие метеориты. Также известно о ярком огненном шаре, разразившемся над Филиппинами.

Напомним, ранее в NASA назвали дату приближения и размеры астероидов 447 755 (2007JX2) и 2020XR.

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