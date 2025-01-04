Украина выигрывает экономическую войну против России: как это удается

Украина выигрывает экономическую войну против России К такому несколько неожиданному выводу пришли в конце декабря аналитики издания The Economist. Украинская экономика, отмечает издание, переосмыслила себя, чтобы переориентироваться в реалиях военного времени. Она остается на четверть меньше, чем в 2021 году. Однако впервые с 2022 года, когда началось тотальное вторжение РФ, она здоровее, чем у врага по некоторым ключевым показателям.

Несмотря на значительные вызовы, стоящие перед Украиной в новом, четвертом году войны, экономика демонстрирует устойчивость и гибкость. Как она трансформировалась и что дает основания для сдержанного оптимизма в прогнозах, Мария Васильева узнавала.

В дальнейшем от войны и ближе к границе с ЕС — по такому принципу с февраля 2022 года релокуются многочисленные украинские производства. Так в Ужгороде оказалось предприятие Татьяны и Сергея Шелестов. Производят электрооборудование для салонов красоты. Часть специалистов убедили уехать вместе с собой. А ведь найти их на новом месте было просто невозможно.

Продукцию производят преимущественно на экспорт. Так что релоцироваться выгоднее было в Европу, говорят владельцы. Однако решили, что, несмотря на сложности и расходы, останутся в Украине.

"Наши партнеры хотели нам финансово помогать, но мы отказались перевозить производство. Мы хотим поддерживать нашу родину и понимаем, чем больше бизнесов останется в Украине и будем подавать пример другим – тем больше надежд на то, что мы сможем победить врага”, – рассказывает супруги.

Украина выиграет экономическую войну против России/Скриншот с видео

Закарпатье – живописный край – до российского вторжения могло рассчитывать на небольшие доходы от туризма, садоводства и скотоводства. Теперь дотационный регион собирает миллиарды гривен налогов. И активно развивается за счет трех сотен предприятий-релокантов.

Издание "Экономическая правда" проанализировало, в каких громадах стало больше денег от налогов за три года войны. Лидером оказалась Львовщина. Там собрали на 64% больше налогов, чем в 2021 году. В целом экономическая активность прогнозируемо двинулась к западным и центральным регионам. Однако довольно неожиданно выросли налоговые поступления на Днепропетровщине и в прифронтовых громадах Донецкой области.

Украина выиграет экономическую войну против России/Скриншот с видео

Вопреки ожиданиям, жители востока и юга вместо того, чтобы убегать подальше от войны, наоборот, переселяются поближе к дому. И даже несмотря на риски, часто предпочитают не покидать пределы своего региона.

Предприниматель Алексей Давыденко рассказывает, почему продолжает открывать новые магазины своей сети во время войны именно в прифронтовых городах.

"Мы понимаем, что сегодня в Херсоне нет другого места, где можно быстро найти товары для реабилитации, где можно быстро найти товары для постоянно прикованных к постели больных, которых нельзя вывезти. Мы потеряли магазин в Мариуполе, который был уничтожен россиянами. Все остальные наши магазины, даже те, которые были разбомблены, восстановлены, работают с закрытыми окнами, без дверей, без света, как Херсон, как долго Салтовка в Харькове”, — говорит мужчина.

Украина выиграет экономическую войну против России/Скриншот с видео

Свое утро Алексей Давыденко начинает с переклички между городами. Говорит, всегда с тревогой ждет известие, открылся ли Херсон. Он увлекается девушкой-продавщицей, которая продолжает поддерживать этот островок нормальности в городе. Говорит, уже сбился со счетов, сколько прилетов там уже было. Так же, как в Запорожье и Харькове.

“На Салтовке была очень показательная история. Она была одна из первых. Харьков попал под массированные обстрелы с начала 2022 года. Наш магазин попал под обстрел Градов, дом и магазин в этом доме, он был почти полностью разрушен. Сосед из этого дома пришел в магазин, не дал возможности, чтобы этот магазин как-то разворовали, или что с ним что-то произошло, он нашёл нас, потом он сам попросил, чтобы помочь нам, и сам организовал вывоз всего товара. Мы понимали, что это делается не за деньги, мы понимали, что это харьковчане помогают харьковчанам выжить в этот момент, в этом городе, в этой ситуации", – говорит предприниматель.

Устойчивость — один из факторов, влияющих на экономику, но который невозможно вычислить. За почти три года войны Россия десятки раз совершала массированные ракетные атаки на энергосистему. От этих обстрелов погибли не менее 120 энергетиков. Однако специалисты то и дело чинят разбитое оборудование. Энергетические компании усовершенствуют защиту и инвестируют в альтернативную зеленую энергетику.

Проблемы с электроэнергией в 2025 году могут стоить Украине около процента ВВП, считают в Киевской школе экономики. А Глеб Вышлинский из Центра экономической стратегии называет еще одну острейшую проблему — это нехватка рабочих рук. Миграция и война привели к сокращению рабочей силы более чем на 20 процентов. Мобилизация извлекает человеческие ресурсы из экономики. В то же время, в условиях, когда Россия продолжает пытаться захватить или разрушить все, к чему способна дотянуться, продолжение обороны также вопрос защиты экономики. И между этими приоритетами придется и дальше искать баланс.

“Ваши коллеги рассказывают, что происходит около Покровска. Там же эти шахты, на которых добывается коксующийся уголь, без которого не может работать украинская металлургия. Нужно тогда импортировать его, что гораздо дороже и длиннее. И у тебя возникает вопрос: чтобы защитить эти шахты, тебе нужно или мобилизовать больше людей и вырвать их из экономики. Или, если ты не мобилизуешь людей, Россия вырвет у тебя эти шахты, и тоже будет удар по экономике”, — говорит Глеб Вышлинский.

Из хороших новостей деньги от партнеров на покрытие дефицита бюджета и первоочередные потребности гарантированно будут.

“Сейчас мы имеем полное покрытие украинских финансовых потребностей не только обязательствами наших международных партнеров на 25 год, но и подписанными даже документами. То есть на следующий год у нас есть полные обязательства на уровне тех же 40 миллиардов”, — говорит Глеб Вышлинский.

Еще одна хорошая новость – на эту помощь практически никак не повлияют дальнейшие решения нового президента США. Ведь это в значительной степени деньги от стран ЕС и большой семерки. А те 20 миллиардов долларов, которые выделила администрация Джо Байдена, уже пошли во Всемирный банк и их уже не отозвать назад. Так же, как и военная помощь, которая должна по меньшей мере на полгода обеспечить потребности обороны. Такой запас прочности позволяет экспертам со сдержанным оптимизмом смотреть на перспективы Украины в ближайший год. Но в то же время негативные решения Дональда Трампа в отношении Украины могут повлечь за собой большой кризис уже в 2026-м.

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